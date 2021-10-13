 مناورات ايرانية لقوات الدفاع الجوي .. مدافعون عن سماء الولاية بقدرات محلية

انطلقت المناورات المشتركة للدفاع الجوي الايراني، اليوم الثلاثاء بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400″، حيث قامت القوات الايرانية بتدمير أهداف معادية مفترضة بصواريخ منظومتي “3 خرداد” و”15 خرداد”.

وتم خلال المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400” تدمير أهداف معادية مفترضة متوسطة الارتفاع بواسطة صواريخ اطلقت من منظومة “3 خرداد” للقوة الجوفضائية للحرس الثوري ومنظومة “15 خرداد” لقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني.

المصدر: موقع المنار