 مناورات ايرانية لقوات الدفاع الجوي .. مدافعون عن سماء الولاية بقدرات محلية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 01:04

 مناورات ايرانية لقوات الدفاع الجوي .. مدافعون عن سماء الولاية بقدرات محلية

منذ 2 ساعة 12 October، 2021
مناورات ايرانية
خبر وصورة

انطلقت المناورات المشتركة للدفاع الجوي الايراني، اليوم الثلاثاء بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400″، حيث قامت القوات الايرانية بتدمير أهداف معادية مفترضة بصواريخ منظومتي “3 خرداد” و”15 خرداد”.

وتم خلال المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400” تدمير أهداف معادية مفترضة متوسطة الارتفاع بواسطة صواريخ اطلقت من منظومة “3 خرداد” للقوة الجوفضائية للحرس الثوري ومنظومة “15 خرداد” لقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني.

المدافعون عن سماء الولاية 1400 المدافعون عن سماء الولاية 1400 المدافعون عن سماء الولاية 1400 المدافعون عن سماء الولاية 1400 المدافعون عن سماء الولاية 1400 المدافعون عن سماء الولاية 1400 المدافعون عن سماء الولاية 1400 المدافعون عن سماء الولاية 1400

مناورات ايرانية

المصدر: موقع المنار

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