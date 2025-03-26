القدرات الصاروخية الإيرانية.. قوة تحت الأرض تعيد تشكيل موازين القوى

تُعَدُّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول البارزة في تطوير القدرات الصاروخية، حيث تمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز. وتُعَدُّ المدن الصاروخية من أبرز مظاهر هذه القدرات، وهي منشآت سرية تُخزَّن فيها الصواريخ والمعدات العسكرية بعيدًا عن أعين الأعداء.

وقد كشفت القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني عن واحدة من أكبر هذه المدن الصاروخية، التي تضم آلاف الصواريخ الموجهة بدقة، مثل “عماد”، “سجّيل”، “قدر H”، “خيبر شكن”، و”حاج قاسم”. وتُظهر هذه المنشآت قدرة إيران على حماية وتخزين صواريخها في مواقع محصنة تحت الأرض، مما يزيد من صعوبة استهدافها من قِبَل الأعداء.

وخلال زيارة إلى إحدى هذه المدن الصاروخية، صرّح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، بأن جميع الأبعاد اللازمة لإنشاء قدرة تعادل عشرة أضعاف عمليتي “الوعد الصادق 1 و2” قد وُضِعَت على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن هذه القبضة الحديدية أصبحت أقوى بكثير. وأضاف أن سرعة نمو القدرات الإيرانية تفوق بكثير سرعة ترميم نقاط الضعف في جبهة العدو، مما يجعل العدو متأخرًا في موازين القوى، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستواصل مسار النمو وتعزيز قدراتها بجدية.

من جانبه، أشار قائد القوات الجوية الفضائية للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده، إلى أن إيران تمتلك العديد من هذه المدن الصاروخية تحت الأرض، لافتًا إلى أنه إذا تم الكشف عن واحدة منها كل أسبوع، فسيستغرق الأمر عامين لإظهارها جميعًا، وهو ما يدل على حجم وتعقيد البنية التحتية الصاروخية الإيرانية.

تمتلك إيران ترسانة صاروخية متنوعة، وتضم هذه المدن صواريخ باليستية متعددة، من بينها “سجّيل” و”قدر H”، بالإضافة إلى صواريخ كروز مثل “باوه”. وتُستخدم هذه الصواريخ كوسيلة ردع ضد التهديدات المحتملة من الولايات المتحدة وإسرائيل. علاوة على ذلك، كشفت إيران عن تطوير صواريخ كروز طويلة المدى، مما يزيد من مدى تأثيرها الاستراتيجي.

وقد أثارت هذه التطورات قلقًا دوليًا، إذ تعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها أن برنامج الصواريخ الإيراني يُشكِّل تهديدًا أمنيًا. ورغم ذلك، تؤكد إيران أن هذه القدرات دفاعية وتُستخدم كوسيلة ردع ضد التهديدات المحتملة.

تُظهر القدرات الصاروخية الإيرانية، لا سيما المدن الصاروخية تحت الأرض، تقدمًا كبيرًا في المجال العسكري، مما يُعزِّز موقف إيران في المنطقة ويُعيد تشكيل موازين القوى. وتُبرز هذه التطورات أهمية التركيز على القدرات الدفاعية والهجومية في الاستراتيجيات العسكرية الحديثة.

المصدر: يونيوز