بالفيديو | إيران تكشف عن الجيل الجديد لمنظومة باور 373 لمواجهة التهديدات العسكرية

كشفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مناورتها العسكرية الأخيرة عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع الجوي “باور 373″، الذي يأتي مزودًا بميزات متطورة، مؤكدة بذلك أن قوة إيران العسكرية أكبر وأعظم مما قد يظنه أعداؤها. فما هي أبرز خصائص هذه المنظومة المتقدمة؟

باور “373-II”، هو الجيل الجديد والمحسن من منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، الذي يتمتع بقدرات استثنائية ومدى عملياتي موسع. تم الكشف عن هذا التطوير في المناورات العسكرية الأخيرة، التي خصص جزء كبير منها لمناورات الدفاع الجوي.

تتميز المنظومة الجديدة بـ:

1. رادار متطور يعمل أثناء الحركة، يمكن وضعه عموديًا باستخدام ذراع ميكانيكية، مما يساعد في جمع المعلومات عن الأهداف بشكل دقيق.

2. التحديثات التلقائية: المنظومة تتطلب تحديثات مستمرة أثناء مسار الهدف، مما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب وتزويد الصواريخ بمعلومات محدثة بشكل دوري.

3. قدرات استثنائية: يمكن لـ “باور 373-II” اعتراض 100 هدف في وقت واحد، بمدى يصل إلى 405 كلم. هذا يعد قفزة كبيرة مقارنةً بمنظومة “إس-300″، التي تستطيع اعتراض 12 هدفًا فقط على مسافة أقل من 200 كلم.

4. القدرة على استهداف 9 أهداف في آن واحد، مما يعزز كفاءتها مقارنة بأنظمة مثل “إس-300″ و”باتريوت” التي تستهدف 6 أهداف فقط في نفس الوقت.

5. التعامل مع أنواع متعددة من التهديدات: المنظومة قادرة على التعامل بفعالية مع الطائرات والصواريخ المجنحة والمروحيات والطائرات الشبحية المتطورة مثل “F-22” و “F-35”.

6. التطورات الأخيرة: تم تجهيز المنظومة بنظام توجيه بالأشعة تحت الحمراء، الذي يعمل بالتكامل مع الرادار للكشف عن الأهداف في المرحلة النهائية، مما يعزز من دقة الاصطفاء ويزيد من نجاح المهمة.

7. التطورات التقنية: بعد إضافة “صاروخ صياد 4 ب”، أصبحت المنظومة قادرة على تنفيذ اشتباك لمسافة تصل إلى 300 كلم، وهو ما يجعلها أكثر قوة وكفاءة من العديد من الأنظمة الدفاعية الروسية مثل “إس-300 بي إم يو 2”.

تتضمن الكتيبة الكاملة لمنظومة “باور 373” 6 منظومات “تيلار”، مزودة بـ 24 صاروخًا جاهزًا للإطلاق، ورادارًا للاقتراب من الأهداف وآخر للتحكم في إطلاق النار، بالإضافة إلى مركز قيادة وتحكم.

باور 373 ليست فقط منظومة إيرانية الصنع، بل تم تحديثها لتواكب التهديدات الحديثة وتتفوق عليها، مما يعكس حجم القوة العسكرية الإيرانية في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، ويؤكد قدرتها على إحباط أي تهديدات على مسافات بعيدة.

المصدر: وكالة تسنيم