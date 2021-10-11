وزير الزراعة عرض مع سفيري تونس وبنغلادش مجالات التعاون: ننتظر فتح آفاق مشرقة ومثمرة ومزدهرة للمستقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 18:18

وزير الزراعة عرض مع سفيري تونس وبنغلادش مجالات التعاون: ننتظر فتح آفاق مشرقة ومثمرة ومزدهرة للمستقبل

منذ 1 ساعة 11 October، 2021
وزير الزراعة عباس الحاج حسن
لبنان

استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، سفير تونس في بوراوي الامام، وتم البحث في تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين الشقيقين، وتحسين التبادل التجاري. وتم الاتفاق على التنسيق لترجمة العلاقات الجيدة بينهما في مشاريع مشتركة لترسيخ اسس التعاون في مختلف المجالات.

واكد السفير الامام “وقوف تونس الى جانب لبنان في ظل العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهما، والاهم تطويرها وتفعيلها والعمل على مأسستها في كل المجالات”.

وأكد الوزير الحاج حسن ان “لبنان لا ينتظر من الأشقاء والأصدقاء في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة فقط وقوفهم صفا واحدا للتعاون لحماية الشعب اللبناني وتعزيز وترسيخ استقراره، انما ينتظر ايضا التعاون والتكامل فيما بينهم لدعم استقراره وفتح آفاق مشرقة ومثمرة ومزدهرة للمستقبل”.

كما استقبل سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في لبنان اللواء جهنغير المستهيدور رحمان، وتم البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وفتح قنوات إقتصادية لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية والصناعية بين البلدين، بالاضافة الى تعزيز سبل التعاون المشترك. وتم الاتفاق على وضع رؤية للمرحلة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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