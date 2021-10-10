“ائتلاف ثورة 14 فبراير” استنكر التفجير الارهابي لمسجد بقندوز: على الحكومة المؤقتة حماية الشعب الأفغاني – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 22:04

“ائتلاف ثورة 14 فبراير” استنكر التفجير الارهابي لمسجد بقندوز: على الحكومة المؤقتة حماية الشعب الأفغاني

منذ 1 ساعة 10 October، 2021
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
البحرين - عربي وإقليمي

استنكر المجلس السياسي في “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” في البحرين التفجير الارهابي لمسجد بولاية قندوز في أفغانستان. وقال “نقدم مواساتنا إلى الشعب الأفغانيّ المسلم العزيز باستشهاد العشرات من المصلّين وإصابة المئات، إثر التفجير الداعشي الإرهابيّ في مسجد للمسلمين الشيعة في ولاية قندوز شمال أفغانستان خلال صلاة الجمعة”.

واضاف المجلس في بيان له الاحد “في الوقت الذي ندين فيه هذه العمليّة الإرهابيّة الجبانة والقذرة، والتي تبنّاها تنظيم داعش الإرهابيّ المحمي أمريكيًّا، وهو إحدى أدواتها في المنطقة والعالم لتفرقة الأمّة طائفيًّا ومذهبيًّا وتشتيت قراها، ندعو الحكومة الافغانية التي تتولى الحكم في أفغانستان مؤقّتًا إلى تحمّل مسؤوليّاتها في حماية الشعب الأفغانيّ وحقن الدماء، والمسارعة في تشكيل حكومة وطنيّة جديدة تنبثق بإرادة شعبيّة، وتضمّ كافة أطياف المجتمع الأفغاني”.

المصدر: بريد الموقع

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