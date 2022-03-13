“ائتلاف ثورة 14 فبراير”: مجزرة شعبان الكبرى وصمة عار لسفاحي العصر سلمان وابنه محمد

استنكر “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” البحريني المعارض في بيان له الاحد المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي بحق العشرات من المحتجزين المظلومين في سجونه.

وقال البيان “ارتكب النظام السعوديّ الإرهابيّ جريمة مروّعة جديدة بدم بارد وفي وضح النهار، مستغلًّا انشغال المجتمع الدوليّ والإعلام العالميّ بالأزمة الروسيّة الأوكرانيّة، إذ أقدم على إعدام 81 معتقلًا بينهم 41 من خيرة شباب المنطقة الشرقيّة من أبناء الحراك السلميّ المطلبيّ، وذلك بعد إلصاق صفة الإرهاب واعتناق الفكر الضالّ بهم زورًا وبهتانًا وتضليلًا، بحسب ما زعمته وزارة الداخليّة السعوديّة”.

ولفت البيان الى ان “هذه المجزرة الوحشيّة تكشف من جديد بشاعة سياسة محمّد بن سلمان الإجراميّة وأبيه، وتدحض كلّ مزاعم الانفتاح والتنوّع وحقوق الإنسان التي يتبجح بها مجرم الحرب ابن سلمان، بل تكشف مستوى متقدّمًا من الإجرام لم يصله قبله غير السفّاحين”، وتابع “بقلوب يملؤها الأسى، نرسل من البحرين باسم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى عوائل الشهداء في المنطقة الشرقيّة عزاءنا ومواساتنا، وفي الوقت نفسه نعرب عن فخرنا بالتحاق هذه الثلّة المؤمنة بركب الشهداء”، ودعا “المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤوليّاته بلجم المجرم ابن سلمان وأبيه عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وأن يعاملهما كمجرمي حرب، تلطخت يديهما بالدماء في أكثر من قطر عربي”، وتابع “الخزي والعار للقتلة المجرمين”.

المصدر: بريد الموقع