بلدية الغبيري تضع ملعب الجولف بتصرف العرض الإيراني لبناء محطة كهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2021 - 22:18

بلدية الغبيري تضع ملعب الجولف بتصرف العرض الإيراني لبناء محطة كهرباء

منذ 25 mins 9 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

بلدية الغبيري تضع ملعب الجولف بتصرف العرض الإيراني لبناء محطة كهرباء

المصدر: قناة المنار

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