بلدية الغبيري أحيت الذكرى الخامسة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

نظمت بلدية الغبيري الجمعة احتفالا تكريميا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، في حضور شخصيات دبلوماسية وسياسية ودينية وثقافية من لبنان وفلسطين.

شارك في الاحتفال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، مسؤول العمل البلدي في حزب الله الحاج عباس ياغي، رئيس بلدية الغبيري معن خليل وعدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والمهنية.

وبالمناسبة، أكد السفير الإيراني على “أهمية إحياء هذه الذكرى تخليدا لمسيرة الشهيد الحاج قاسم سليماني التي تدرَّس في الفكر السياسي والجهادي”، مشيرا الى أثره الكبير في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

بدوره، شدد رئيس بلدية الغبيري على “الوفاء لنهج الشهيد سليماني”، وأشار إلى أن “هذا الاحتفال هو تأكيد على العهد الذي قطعته المقاومة على نفسها بمواصلة طريقه”.

كما ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت “بتضحيات القائد سليماني ودوره المحوري في نصرة القضايا الإسلامية، لاسيما في مواجهة العدوانية الإسرائيلية”.

واختتم الاحتفال بوضع أكاليل من الزهر على نصب القائد سليماني في الغبيري، تأكيدا على الوفاء لتضحياته ودوره البطولي في دعم محور المقاومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام