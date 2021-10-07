الصين: المشاورات مع الاميركيين في زيورخ كانت بناءة

قالت وزارة الخارجية الصينية إن “اللقاء بين يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وجاك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، اتسم بالطابع البناء”.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “هذا اللقاء الذي عقد في زيورخ، ساعد على تحسين التفاهم المتبادل بين الطرفين”، وتابعت “تبادل الجانبان، بشكل شامل وصريح وعميق، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وكذلك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

واضافت الوزارة “اتفق الطرفان على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين خلال المحادثة الهاتفية في 10 سبتمبر، وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية، ومراقبة الخلافات بالشكل المطلوب، ومنع وقوع النزاعات والمواجهة، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والمساعدة في عودة العلاقات الصينية الأمريكية، إلى طريق التطور الصحي والمستقر”.

المصدر: روسيا اليوم