القيادة الشمالية الأمريكية: تعقبنا 4 طائرات عسكرية روسية كانت في منطقة تحديد الدفاع الجوي بولاية ألاسكا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2024 - 05:20

القيادة الشمالية الأمريكية: تعقبنا 4 طائرات عسكرية روسية كانت في منطقة تحديد الدفاع الجوي بولاية ألاسكا

منذ 18 mins 3 May، 2024
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