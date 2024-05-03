العراق | بصواريخ الأرقب “كروز مطور”.. المقاومة الإسلامية تستهدف هدفين حيويين في تل أبيب وهدفاً حيوياً في بئر السبع والبحر الميت

هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة صواريخ الأرقب “كروز مطور”، مساء اليوم الخميس، اهداف عدة في فلسطين المحتلة، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، بعد منتصف ليل الخميس الجمعة انه “إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـة في العراق هدفاً حيوياً في بئر السبع بأراضينا المحتلة ظهر اليوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024، بصواريخ الأرقب “ كروز مطور ”، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

وفي بيان آخر، قالت: إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـة في العراق هدفين حيويين في تل أبيب بأراضينا المحتلة ظهر يوم الخميس الموافق 2 / 5 / 2024، بصواريخ الأرقب “ كروز مطور”، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجومين يأتيان “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

كما وهاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة هدفاً حيوياً في البحر الميت، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، بعد منتصف ليل الخميس الجمعة انه “إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق هدفاً حيوياً في البحر الميت صباح اليوم الجمعة الموافق 3 / 5 / 2024، بالأسلحة المناسبة ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجوم يأتي “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

المصدر: وكالة يونيوز