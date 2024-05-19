نتنياهو يلتقي رؤساء مستوطنات الشمال بعد 4 أشهر من عدم الاكتراث لمطالبهم

يلتقي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رؤساء السلطات في الشمال المحتل، بعد عدم اكتراث لمطالبهم دام اربعة اشهر.

وذكّرت صحيفة يديعوت احرونوت في مقال لها بأنَّ نتنياهو قال لرؤساء مجالس الشمال في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إنَّه سيتم خلال عشرة أيام اتخاذ قرار حكومي لإعادة تأهيل الشمال والاحتياجات الطارئة بتكلفة 3.5 مليار شيكل، وهو ما لم يتحقَّق بعد، ومنذ ذلك التاريخ توسلَ رؤساءُ السلطات إلى نتنياهو لعقد لقاء ثانٍ معه، لكنه رفض.

وعلَّق غابي نعمان، رئيس المجلس الإقليمي في شلومي، على الاجتماع المرتقب انه سيَنقل الى نتنياهو تذمر الجمهور والقلق وعدم اليقين بشأن مستقبل المستوطنات.

وفي غضون ذلك، اعلن رئيس مجلس مستوطنة المطلة ديفيد أزولاي أن ضربات حزب الل دمرت أكثر من 170 منزلاً في المستوطنة اي ما نسبته نحو ثلاثين بالمئة من منازلها.

وفي محاولة فاشلة ٍلرفع ِمعنويات ِمستوطني الشمال والتغطية ِعلى الاخفاق الرسمي ِتجاههم، دعا وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سيموتريش خلال اجتماع ٍلفصائل ِحزبه المتطرف ِفي الشمال المحتل الى مهاجمة ِلبنان وبنيته التحتية، وتدمير ِقوة حزب الله كي يتمكن سكان الشمال من النوم بسلام ليلاً كما قال.

ودعا سيموتريش رئيس َحكومته بنيامين نتنياهو الى توجيه إنذار علني لحزب الل ِلوقف إطلاق النار بشكل كامل وسحب جميع قواته إلى شمال نهر الليطاني والا سيتعرض لبنان لحرب برية.

تهديدُ الوزير الصهيوني المتطرف ِردت عليه مصادر ُامنية ٌصهيونية ٌعبر القناة الثانية عشرة العبرية بقولها ان سيموتريش يرتكب ُخطا ًاستراتيجاً بالدعوة ِلارسال الجنود الى جنوب لبنان.

المصدر: المنار