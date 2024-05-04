سامسونغ تضيف اللغة العربية في مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI

أطلقت شركة سامسونغ تحديثًا جديدًا لهواتفها الذكية الرائدة يضيف اللغة العربية ضمن اللغات المدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، والتي تطلق عليها مجتمعة اسم Galaxy AI.

وكانت سامسونغ قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عزمها إضافة اللغة العربية، بالإضافة إلى الإندونيسية والروسية إلى قائمة اللغات المدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، بجانب اللغات المدعومة بالفعل سابقًا، مثل الإنجليزية والصينية والهندية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والكورية واليابانية وغيرها.

ويعني ذلك أن مالكي أجهزة سامسونغ سوف يمكنهم الآن استخدام ميزة الترجمة المباشرة، وهي إحدى مزايا الذكاء الاصطناعي ضمن Galaxy AI، باللغة العربية، مما يسهل الترجمة من اللغة العربية وإليها في المكالمات الصوتية والرسائل النصية والمحادثات المباشرة عبر المترجم الفوري.

وتخطط سامسونغ لإضافة المزيد من اللغات الأخرى، ومنها الرومانية والتركية والهولندية والسويدية إلى اللغات المدعومة أيضًا.

وتتيح سامسونغ العديد من المزايا الأخرى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها إمكانية توليد الرسائل في المحادثات أو تحسين صياغتها وفقًا لرغبة المستخدم، بالإضافة إلى تلخيص الملاحظات النصية والصوتية أو تحويلها إلى نص أو ترجمتها، وكذلك تلخيص صفحات الإنترنت والمقالات والأخبار في أثناء التصفح.

وتتيح الشركة الكورية مزايا الذكاء الاصطناعي لأجهزتها الرائدة من سلسلة غالاكسي S24 وS23 وزد فولد 5 وزد فليب 5 وغالاكسي تاب S9.

ويُنصح بتنزيل آخر التحديثات التي تطلقها الشركة للأجهزة المؤهلة سواء عبر تطبيق الإعدادات أو متجر غالاكسي.

وكانت سامسونغ قد صرحت بأن توسيع دعم اللغات في Galaxy AI سيسمح لعدد أكبر من مستخدمي أجهزتها بالتواصل متجاوزين حواجز اللغة.

وتُغني المزايا التي تقدمها سامسونغ للمستخدمين عن اللجوء إلى التطبيقات الخارجية التي توفر الوظائف نفسها، والتي عادةً ما تكون متاحة في مقابل اشتراكات محددة، علمًا أن تلك المزايا الجديدة من سامسونغ ما زالت مجانية حتى الآن.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية