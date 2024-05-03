بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف مبنى لجنود العدو الاسرائيلي في مستوطنة شتولا

أعلنت المقاومة الاسلامية أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏والشريفة، استهدف مجاهدوها عند الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة ‏ ‏من ليل أمس، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة موقع زبدين المعادي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة.وبالاسلحة المناسبة استهدف المجاهدون موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققوا بداخله إصابات مباشرة.

وبث الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة لمبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة شتولا شمال فلسطين المحتلة.

وفي الاعتداءات افاد مراسلنا في الجنوب علي شعيب عن سقوط عدد من القذائف المدفعية قرب المهنية وباب التنية جنوب مدينة الخيام.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية