الجبهة الثانية| من حرب فيتنام الى حرب غزة: لماذا ينتفض طلاب اميركا على وجه الخصوص؟

من حرب فيتنام الى حرب غزة: لماذا ينتفض طلاب اميركا على وجه الخصوص . لماذا يستمر الطلاب في التحرك منذ 7 اشهر. و لماذا التحرك الطلابي مرشح للإستمرار.

من الملاحظ ان حرب غزة بدأت بهزيمة اسرائيلية نكراء في تاريخ السابع من اكتوبر، هذه الحرب بدأت بهزيمة ولا تزال هذه الهزيمة مستمرة رغم كل المجازر والإبادة الحاصلة.

في الفيتنام ايضا حصلت اسوء المجازر خاصة في السنوات الأخيرة و رغم تعهد نيكسون. و لكن الفيتناميين انتصروا في نهاية المطاف. الهزيمة الإسرائيلية في غزة هي التي تفسر استمرار التحرك و طالما استمرت الهزيمة، التحرك مرشح للإستمرار.

المصدر: موقع المنار