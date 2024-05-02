جامعات بريطانيا ينضمون إلى انتفاضة الطلاب العالمية والشرطة الأمريكية تعتقل المتضامنين مع غزة

التحق عدد من الجامعات البريطانية بنظيرتها الأمريكية، وانضمت للحراك الطلابي العالمي الداعم لفلسطين، والمندّد بالحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة. وعبّر المتظاهرون عن تضامنهم مع زملائهم المعتصمين والمتظاهرين في الجامعات الأميركية دعماً لفلسطين.

ففي الوقت الذي تتوسع فيه الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة، بدأ طلاب في جامعات نيوكاسل، وبريستول، ووارويك، وليدز، وشيفيلد، وشيفيلد هالام، تنظيم فعاليات تشمل وقفات ونصب خيام داخل المباني الجامعية وحولها.

وأعرب المحتجّون في الجامعات البريطانية، من طلاب وموظفين، عن دعمهم لنظرائهم المحتجين بدول أخرى، وذلك من خلال التجمع في مناطق مفتوحة ونصب خيام داخل جامعاتهم، مطالبين إدارات جامعاتهم بإنهاء التعاون مع الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

طلبة جامعة مانشستر في بريطانيا يقيمون مخيما تضامنيا مع فلسطين

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لوقفة نظمها طلاب في جامعة كامبريدج البريطانية، لمطالبة إدارة المؤسسة بسحب استثماراتها ووقف تعاونها مع تل أبيب.

أمّا في جامعة نيوكاسل، فقد أُعلن عن تنظيم تجمعات مسائية، فيما خيّم الطلاب في جامعة بريستول للاحتجاج على الإدارة التي اتهموها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الصهيونية ضد الفلسطينيين.

كما أقامت مجموعة تحالف حرم شيفيلد من أجل فلسطين، التي تضم موظفين وطلابا وخريجين في جامعتي شيفيلد وشيفيلد هالام، خيمة تضامناً مع فلسطين.

وفي لندن، تظاهر الاربعاء العشرات من الطلاب والعاملين بجامعة كينغز كولدج، لمطالبة جامعتهم بقطع علاقاتها مع شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية ومؤسساتها البحثية، وطالبوا الإدارة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتقديم مساعدات للمؤسسات الصحية التي دمرتها إسرائيل.

يذكر أنّ لجامعة كينغز كوليدج روابط أكاديمية ومادية مع معهد تخنيون الإسرائيلي، وشركات تصنيع سلاح مثل إلبيت ورفائل.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف استطلاع للرأي عن تحول الرأي العام في بريطانيا نحو رفض أوسع للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وتعاطف أكبر مع الفلسطينيين.

صدامات وتوقيفات في الجامعات الأميركية

وانتشرت الشرطة في عدد من الجامعات الأميركية حيث نفذّت عمليات توقيف جديدة بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجليس ونيويورك فيما تشهد الولايات المتحدة تعبئة طالبية مناهضة للحرب في غزة.

في جامعة تكساس في دالاس، فكّكت الشرطة مخيما احتجاجيا وأوقفت 17 شخصا على الأقل بتهمة “التعدي الإجرامي” وفق ما ذكرت الجامعة.

كذلك، أوقفت سلطات إنفاذ القانون الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّما نصب صباحا في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. من جهتها، أفادت شرطة نيويورك خلال مؤتمر صحافي أن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتين في المدينة.

وليل الثلاثاء الأربعاء، أخرجت القوات الأمنية التي تدخّلت بصورة مكثفة الطلاب الذين كانوا يحتلّون مبنى في جامعة كولومبيا العريقة في مانهاتن احتجاجا على الحرب في غزة.

بدوره، قال تحالف يضم مجموعات طالبية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا على إنستغرام “أوقفوا أشخاصا بشكل عشوائي (…) أصيب عدد من الطلاب لدرجة أنهم احتاجوا لأن ينقلوا في المستشفى”. من جهتها، قالت رئيسة الجامعة نعمت شفيق المعروفة أيضا بمينوش شفيق “يؤسفني أننا وصلنا إلى هذه النقطة”.

وأوضحت أن المتظاهرين يقاتلون “من أجل قضية مهمة” لكن “أعمال التدمير” الأخيرة التي أقدم عليها “طلاب وناشطون من خارج” الجامعة استدعت اللجوء إلى الشرطة، منددة ب”التصريحات المعادية للسامية” التي ألقيت خلال هذه التجمعات.

كذلك، فكّكت مخيمات أخرى الأربعاء في جامعتَي أريزونا في توسون (جنوب غرب) وويسكنسن ماديسون (شمال) وفق وسائل إعلام محلية.

وتتصاعد موجة الاحتجاجات الطالبية منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية من كاليفورنيا غربا إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا، ضد الحرب في غزة وللمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل أو شركات على ارتباط بها.

وفي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، وقعت صدامات ليل الثلاثاء الأربعاء عندما هاجمت مجموعة كبيرة من الأشخاص، العديد منهم ملثمون، مخيما مؤيدا للفلسطينيين وفق مصور من وكالة فرانس برس. وحاول المهاجمون اختراق حاجز وضع حول المخيم، ثم اشتبك المتظاهرون والمحتجون المناهضون لهم بالعصي وتراشقوا بالمقذوفات.

من جهتها، أعلنت جامعة براون في بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق) التوصل إلى اتفاق مع الطلاب، يقضي بتفكيك مخيمهم الاحتجاجي في مقابل تنظيم الجامعة عملية تصويت حول “سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة”.

الآلاف يتظاهرون في نيويورك احتجاجاً على قمع اعتصام طلابي في جامعة كولومبيا

وجابت تظاهرة حاشدة شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الأربعاء، شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص، واتجهت المظاهرة صوب مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجاً على فض شرطة المدينة اعتصاماً طلابياً داخل حرم الجامعة، يطالب بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة بشكل فوري.

وخلال المظاهرة، رفع المحتجون العلم الفلسطيني، وردّدوا شعارات منددة بقمع الشرطة للطلبة في عدد من الجامعات الأمريكية، وخصوصاً جامعة كولومبيا، وندّدوا باعتقال المئات منهم على خلفية دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية.

وأعلن المشاركون في المظاهرة أنّ حملات الاعتقال في الجامعات الأمريكية، لن توقف الحراك الطلابي حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الإسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة.

المصدر: مواقع