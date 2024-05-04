المقاومة الإسلامية تعلن استهداف موقع بياض بليدا دعماً لأهل غزة ومقاومتها

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها فجر اليوم السبت جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.
وفي ما يلي بيان المقاومة
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 12:50 من فجر يوم السبت 04-05-2024، جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 04-05-2024 م
25 شوال 1445 هـ
وفي وقت سابق، قالت المقاومة في بيان لها إنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 03-05-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 16:50 استهداف الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 14:35 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية.
المصدر: موقع المنار