النائب جشي: انتصرنا لأننا استطعنا أن نُفشل أهداف العدو

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي، على “اعتزاز المقاومة ببيئتها الصابرة والمضحية والتي تشكل ركناً أساسياً في مشروعها”، مشيراً إلى أن “الله عز وجل منّ علينا بأننا نعيش اليوم في بيوتنا وبلداتنا بكرامة وعزة، نحفظ أرضنا وعرضنا وديننا بدون منَّة من أحد في هذا العالم”.

وفي كلمة له خلال الاحتفال التكريمي لثلة من شهداء المقاومة الإسلامية، في مجمع الإمام الحسين في بلدة معركة الجنوبية، أعلن جشي أن “وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب جاء بطلب من العدو الصهيوني العاجز، وليس بضغط من مجلس الأمن أو الامم المتحدة”.

هذا ورأى أن “العدو الإسرائيلي لم يحقق في حربه أياً من أهدافه المعلنة، والتي كان في مقدمتها عودة المستوطنين إلى المستوطنات الشمالية -وفق مخطط كان يعمل على تنفيذه- ويقوم على احتلال الجنوب اللبناني وهزيمة المقاومة ورسم شرق أوسط جديد”، لافتاً إلى أن “هذا يُعدُّ انتصاراً للمقاومة، لأن الإنتصار في الحروب يُحدد من خلال تحقيق الأهداف التي رُسمت”.

كما أكد جشي أن “العدو لم يستطع أن يحقق أهدافه مقابل صمود المقاومة والضربات التي وجهتها له طوال فترة الحرب، كما وأن نتائج الإنتصار لا تُحكم بظاهر الأمور”، موضحاً أنه “صحيح أن العدو اغتال الكثيرين من قادتنا وإخواننا وفي مقدمتهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وإخوانهما، إلا أنه لم يستطع أن يستثمر ويستفيد من هذه الضربات ليحقق مشروعه على الأرض، ومن هنا ندرك أننا انتصرنا لأننا استطعنا أن نُفشل أهداف العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية