حماس: ذاهبون إلى القاهرة بروح إيجابية للتوصل إلى اتفاق

أعلنت حركة حماس أنه “في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر سيتوجه السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات.

وإذ أكدت الحركة في بيان لها مساء الجمعة على “الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخرا”، وأشارت إلى أن “وفد الحركة ذاهب إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق”.

وقالت الحركة “إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

من جهته، قال القيادي في حماس محمود مرداوي في حديث له “السبت سيُختبر الموقف الاسرائيلي إن كان جاداً في الدخول في مسار سيفضي إلى صفقة”، وتابع “بتقديرنا الإسرائيلي لا زال عاجزا عن اتخاذ القرار المطلوب لتحقيق ذلك لأسباب سياسية داخلية”، واعتبر ان “الأمر يقتضي دوراً أمريكياً أكبر يضغط على نتنياهو لاتخاذ قرار سياسي يقضي بالدخول في مفاوضات غير مباشرة تفضي إلى اتفاق والكرة في الملعب الأمريكي والمطلب بسيط ممارسة مزيد من الضغط”، ورأى انه “⁠دون ذلك سنجد أنفسنا وراء جولة دون نتائج تضاف للجولات السابقة التي فشلت وفي كل المرات كان سبب الفشل تعنت نتنياهو”.

المصدر: قناة المنار