حماس: العدوان الاسرائيلي على اليمن جريمة حرب وإرهاب دولة ممنهج

دانت حركة حماس بأشدّ العبارات العدوان الاسرائيلي على اليمن واستهدف مواقع مدنية في مدينة الحديدة ومينائها.

وقالت حماس في بيان لها يوم الاثنين إن “هذا العدوان الوحشي يمثّل جريمة حرب وإرهاب دولة ممنهج”، وأضافت أن “العدوان على اليمن يأتي في سياق محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو الفاشلة لثني اليمن والإخوة في أنصار الله، عن دورهم البطولي في إسناد قطاع غزة، في مواجهة الإبادة المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء”.

واضاف البيان ان “العدو الصهيوني، الذي تلقّى صفعة صاروخية نوعية، يحاول عبثًا، من خلال هذا العدوان، ترميم صورته المهشّمة، بعد فشل كل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ اليمني”، وشدد على أن “اليمن وقيادته أكّد بعد كل محطات العدوان على أراضيه، إصراره على المُضيّ في طريق العزّة والكرامة والشرف، الذي يجسّده وقوفه البطولي إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الفاشية المستمرة منذ ثمانية عشر شهرًا، أمام سمع وبصر العالم”.

ودعت الحركة “كل مكوّنات الأمة العربية والإسلامية للعمل على حشد الطاقات وتوحيد الصفوف، للتصدّي للعدوان ومواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه بحقّ دول وشعوب المنطقة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام