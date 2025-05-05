المجلس الوطني للإعلام: على المؤسسات الاعلامية أن تتحقق من صحة الخبر ومن مصدر المعلومة قبل أن تبث ذلك

صدر عن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برئاسة عبد الهادي محفوظ ، بيان، جاء فيه:” تلفيق الأخبار الكاذبة ولو لم يصدر مباشرة عن المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والالكترونية ولكن عبرها لا يمت بصلة لحرية التعبير وهو يلحق الأذى بالآخرين وبسمعة المؤسسة الاعلامية حتى ولو تبرأت منه، وبالتالي تتحمل مسؤوليته المعنوية على الأقل”.

يأمل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من المؤسسات الاعلامية أن تتحقق من صحة الخبر ومن مصدر المعلومة قبل أن تبث ذلك. إذ يمكن أن يسبب ضررا بأمن المجتمع وبالإساءة للآخر. وهذا ما كان عليه التقرير الذي بثته “قناة الجديد” من دون التحقق من صحة المعلومة الخاطئة والمسيئة.

أيا يكن الأمر يطالب المجلس الوطني للاعلام الحكومة، بإتخاذ التدابير التي تلزم الجميع بتطبيق القانون خصوصا، وأن السلطة السياسية تعتبر نفسها ملزمة بإصلاح القضاء والإعلام معا”.

المصدر: المجلس الوطني للإعلام