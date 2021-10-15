المجلس الوطني للإعلام: الحرية الاعلامية لا تعني ترويج الاشاعات او الأخبار التي تدعو للعنف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 12:16

المجلس الوطني للإعلام: الحرية الاعلامية لا تعني ترويج الاشاعات او الأخبار التي تدعو للعنف

منذ 22 mins 15 October، 2021
اخبار
لبنان

أمل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية العربية والأجنبية التي تبث من لبنان الإلتزام بالبيانات التي تصدر عن المؤسسة العسكرية اللبنانية ووزارة الداخلية في كل ما يخص اي إشكال داخلي لبناني .

واعتبر ان”هذا ما لم يحصل من بعض هذه المؤسسات بتغطية ما جرى في الطيونة من دور القناصين ومن إطلاق نار أدى الى سقوط شهداء وجرحى والذي كاد أن يغرق البلد في فتنة طائفية وأهلية الخاسر الأول فيها اللبنانيون والوطن والرابح دولة إسرائيل ، لانه في الفتنة الأهلية يقتتل اللبنانيون وتشتعل الحرائق الداخلية والتي يمكن لها ان تهدد (الداخل العربي) التي تمزقه الانقسامات والخلافات والانشغالات المحلية”.

واكد ان”الحرية الاعلامية لا تعني إطلاقاً ترويج الاشاعات او الأخبار التي تدعو للعنف في مجتمعنا الذي يفتقر الى السلم الأهلي الذي نرغب فيه جميعاً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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