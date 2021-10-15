المجلس الوطني للإعلام: الحرية الاعلامية لا تعني ترويج الاشاعات او الأخبار التي تدعو للعنف

أمل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية العربية والأجنبية التي تبث من لبنان الإلتزام بالبيانات التي تصدر عن المؤسسة العسكرية اللبنانية ووزارة الداخلية في كل ما يخص اي إشكال داخلي لبناني .

واعتبر ان”هذا ما لم يحصل من بعض هذه المؤسسات بتغطية ما جرى في الطيونة من دور القناصين ومن إطلاق نار أدى الى سقوط شهداء وجرحى والذي كاد أن يغرق البلد في فتنة طائفية وأهلية الخاسر الأول فيها اللبنانيون والوطن والرابح دولة إسرائيل ، لانه في الفتنة الأهلية يقتتل اللبنانيون وتشتعل الحرائق الداخلية والتي يمكن لها ان تهدد (الداخل العربي) التي تمزقه الانقسامات والخلافات والانشغالات المحلية”.

واكد ان”الحرية الاعلامية لا تعني إطلاقاً ترويج الاشاعات او الأخبار التي تدعو للعنف في مجتمعنا الذي يفتقر الى السلم الأهلي الذي نرغب فيه جميعاً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام