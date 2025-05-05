“ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان ناشد الدول العربية إغاثة المسلمين في فلسطين

دعا “ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان في بيان، بعد اجتماعه الدوري الشهري، “الدول العربية والإسلامية، ومعها عشرات الملايين من الجيوش العربية والإسلامية، إلى التدخل الفوري لإغاثة المسلمين في فلسطين عموما، وفي غزة خصوصا، لأن هؤلاء يتعرضون لحرب إفناء وليس إيذاء، والتوقف عن بيانات الإدانة والاستنكار”.

وأشار إلى أن “بلاد الشام اليوم في حاجة إلى سلاح، وأموال، وغذاء، وموقف يرضى عنه الله ورسول الله، لافتا إلى أن “مناشدة المؤسسات الدولية، وخصوصا المجتمع الدولي، على مدى أكثر من ثمانين عاما كانت مضيعة للوقت والحقوق”.

وختم: “التطبيع مع العدو الإسرائيلي ليس من طبعنا الإيماني، والحل بخروج المحتل من كامل التراب الفلسطيني، لأن فلسطين بالنسبة إلينا، على أرضها، عقد لواء إمامة المسجدين والسيادة على القبلتين، وأمانة الحرمين المسجد الحرام والمسجد الأقصى لرسول الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام