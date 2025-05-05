جابر وصدي التقيا رئيس الوزراء العراقي والأخير جدد تأكيد موقف بغداد الثابت إزاء ما يتعرض له لبنان من أزمات

باشر وزيرا المالية ياسين جابر، والطاقة جو صدي، والوفد المرافق، اجتماعاتهم في العراق، باجتماع عمل مع وزير الكهرباء العراقي وبمعنيين في شؤون الكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل التعاون في مجال الكهرباء بين العراق ولبنان، وسبل افساح المجال امام القطاع الخاص اللبناني للمشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في العراق، مستفيداً من امكانية التسديد عبر حساب البنك المركزي العراقي في مصرف لبنان الذي أودع فيه دفعات من ثمن الفيول العراقي حسب الاتفاق الموقع بين لبنان والعراق في عام ٢٠٢١ .

ومساء التقى جابر وصدي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي جدد تأكيد موقف العراق الرسمي والشعبي الثابت إزاء ما يتعرّض له لبنان من أزمات.

ونقل الوزيران اللبنانيان حرص رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على توثيق التعاون مع العراق بوصفه شريكاً أساسياً مهماً داعماً للبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام