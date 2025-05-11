الهند | الخارجية تعلن التوصل لاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار مع باكستان ابتداءً من مساء السبت

أعلن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري، مساء السبت، عن التوصل لاتفاق بين الهند وباكستان، على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، يشمل جميع العمليات العسكرية في البر والجو والبحر.

و خلال مؤتمر صحفي ، قاغل ميسيري، إنّ الاتفاق، تمّ التوصّل اليه، خلال اتصال مباشر بين مدير العمليات العسكرية الباكستاني و بنظيره الهندي وتمّ الاتفاق على أن يوقف الطرفان جميع أشكال القتال والعمليات العسكرية على الأرض وفي الجو والبحر، بدءاً من الساعة 17:00 بتوقيت الهند.”

وأوضح ميسري، أنّ تعليمات صدرت لكافة القوات على الجانبين، لتنفيذ هذا التفاهم، مشيرا الى أنّه سيُعقد اجتماع جديد بين المسؤولين العسكريين في 12 أيار / مايو.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، عبر منشور على منصة “إكس”، عن التوصل إلى اتفاق بين الهند وباكستان لوقف الاشتباكات والعمليات العسكرية.

في الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الاتفاق، قائلاً على منصة X: “لطالما سعت باكستان لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، من دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها.”

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الهند وباكستان لاتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، نتيجة وساطة أمريكية.

وبينما أكدت الهند أن الاتفاق تم التوصل إليه بشكل مباشر بين الجانبين، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في كل من الهند وباكستان، ودعا إلى استعادة قنوات الاتصال المباشر لتجنب التصعيد وسوء التقدير

وكانت الأوضاع قد وصلت إلى حافة الحرب الشاملة، بعد أيام من الغارات الجوية المتبادلة، وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية، والتي تسببت في مقتل أكثر من 60 مدنياً في الجانبين، بينهم 11 في كشمير الباكستانية جراء القصف الهندي الليلي.

المصدر: وكالات