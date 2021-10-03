الأمن العراقي يحبط محاولة استهداف دائرة تابعة للشرطة في محافظة الأنبار

أعلنت سلطات الأمن العراقية الأحد، إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى دوائر الشرطة بمحافظة الأنبار غربي البلاد، بدون وقوع خسائر بشرية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات الأنبار، الفريق الركن ناصر الغنام قوله، في بيان، “كان الإرهاب يحاول يائساً استهداف أحد دوائر الشرطة”، مضيفاً “تم تدميرها وقتل سائقها بدون أضرار وخسائر”.

فيما أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع ( 100) الخدمي في مدينة الرمادي، حيث قامت قواتنا الأمنية بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، بدون حدوث خسائر بشرية أو مادية”.

ويأتي هذا الحادث قبل نحو أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية في العراق وتأهب السلطات الأمنية خشية وقوع حوادث إرهابية.

المصدر: سبوتنيك