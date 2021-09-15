الحشد الشعبي العراقي: مقتل عنصر من داعش وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع التنظيم الإرهابي في الأنبار غربي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2021 - 13:58

الحشد الشعبي العراقي: مقتل عنصر من داعش وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع التنظيم الإرهابي في الأنبار غربي البلاد

منذ 22 mins 15 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة