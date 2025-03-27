الحكومة الصومالية تعلن عن غارات استهدفت عناصر “داعش”

أعلنت الحكومة الصومالية في بيان لها يوم الأربعاء أنها “شنّت مع الولايات المتحدة غارات على أهداف لتنظيم داعش في شمال الصومال”.

وأوضحت الحكومة أن “عملية منسّقة قادتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا(أفريكوم) مع الحكومة الاتحادية استهدفت مخابئ معروفة لإرهابيي تنظيم داعش المتمركزين في جبال غوليس في منطقة بونتلاند المتمتعة بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال”.

ولفتت الحكومة الى أن “الغارات شُنّت ليل الثلاثاء”، وأشارت إلى أن “تقارير أولية تفيد بمقتل الكثير من مقاتلي تنظيم داعش ولم تفد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين”، واضافت أن “الضربات تشكل استكمالا لعملية أوسع نطاقا لمكافحة الإرهاب تنفذها الآن القوات المحلية في جبال علمسكاد”.

ولم تصدر سلطات بونتلاند أي تعليق على الغارات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية