الصومال: مقتل 130 من “حركة الشباب”

أعلنت الصومال أن جيشها “وفصائل مسلحة من عشائر متحالفة معه، صدت هجمات منسقة على قرى شنتها ميليشيا «حركة الشباب» في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 من المهاجمين.

وتشن الحركة التي تربطها صلات بتنظيم “القاعدة”، تمرداً في جنوب الصومال ووسطه منذ 2007 أدى إلى مقتل الآلاف في حملة تضمنت تفجيرات دامية في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة أنباء الصومال الرسمية «صونا» عن بيان لوزارة الإعلام، أن «القوات المسلحة تصدّت لهجوم شنته حركة الشباب على مناطق الكوثر، وعلي فول طيري، وعيل علي أحمد، ودار النعمة في إقليم شبيلي الوسطى».

المصدر: مواقع