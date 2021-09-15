الحشد الشعبي العراقي يعلن إصابة اثنين من أفراده ومقتل مسلح من “داعش” في اشتباكات بالأنبار

أعلن الحشد الشعبي العراقي الأربعاء، إصابة عنصرين من قواته، ومقتل مسلح من “داعش” الإرهابي، وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع التنظيم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقل الحشد الشعبي، عن قائد عمليات الأنبار للحشد، قاسم مصلح، قوله، إن “قوة من حشد محافظة الأنبار، وقوة حماية تي ون، وإسناد لوائي 17 و18 من الحشد الشعبي، تمكنت من نصب كمين لعدد من عناصر داعش، في منطقة حوض الكعرة غرب محافظة الأنبار، واشتبكوا معهم، وتم قتل عنصر إرهابي وجرح ثلاثة آخرين”. وتابع قائلا، “تم السيطرة أيضا على دراجة كانت معدة للتفخيخ، ودراجة يستخدمها العدو للاستطلاع .. والعثور على عدد من المتفجرات صنعت محليا”.

ولفت مصلح إلى أن العملية كانت نوعية ومباغته؛ مؤكداً استمرار هذه العمليات، والتنسيق العالي مع القوات الأمنية العراقية، “لحين إنهاء التواجد الإرهابي في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار”.

المصدر: سبوتنيك