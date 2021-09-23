وفدان من الأمم المتحدة وفرنسا زار خليل.. ومطالبات بتنفيذ الإصلاحات

استقبل وزير المالية في الحكومة اللبنانية يوسف الخليل الخميس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في الشؤون المالية والاقتصادية.

وقالت فرونتسكا بعد اللقاء “كانت أجواء الاجتماع مثمرة للغاية وأود أن أعبر كالعادة عن دعم الأمم المتحدة للبنان وأن أؤكد في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية التي نعتبرها بغاية الأهمية بالإضافة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

كما اجتمع الخليل بوفد من السفارة الفرنسية برئاسة مدير الدائرة الاقتصادية الإقليمية في السفارة فرنسوا دو ريكولفيس، الذي قال بعد الاجتماع “تحدثنا عن أولويات الحكومة وعن موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأصرينا على أنه يجب أن تستأنف في أسرع وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة”، وتابع “كما تطرقنا إلى مشاريع الإصلاح والدعم ومشروع موازنة 2022 والعلاقة مع البنك الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام