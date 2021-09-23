الخارجية الأميركية لا تستبعد عقد لقاء ثنائي بين بلينكين ولورديان

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن توقعاتها أن يعقد وزير خارجيتها أنطوني بلينكين،على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وقال متحدث باسم الوزارة الأميركية للصحفيين ” بالواقع، نتوقع أن يكون لديهما فرصة غدًا للتحدث بشكل ثنائي”.

وأشار المتحدث إلى أن بلينكين و لورديان تواصلا فيما بينهما الأربعاء على على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاء ذلك وفقا له ، بعد الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا الذي نظمته فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وتوافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية الأربعاء، على أن إجراء “مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه” تفادي أزمة الغواصات الأسترالية.

وذكر بيان مشترك بين الإليزيه والبيت الأبيض، أن إجراء “مشاورات مفتوحة بين الحلفاء بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لفرنسا والشركاء الأوروبيين كان من شانه تفادي هذا الوضع. وقد أعرب الرئيس بايدن عن التزامه الدائم بهذا الصدد”.

وقرر الرئيسان الأميركي والفرنسي اللذان سيلتقيان “في أوروبا نهاية شهر أكتوبر”، “إطلاق عملية تشاور معمق تهدف إلى تأمين الظروف التي تضمن الثقة واقتراح تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف المشتركة”.

المصدر: سبوتنيك