بلينكن: نرحب بأي مبادرة بشأن أوكرانيا تدفع روسيا لطاولة المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2023 - 13:26

بلينكن: نرحب بأي مبادرة بشأن أوكرانيا تدفع روسيا لطاولة المفاوضات

منذ 11 mins 2 June، 2023
أخبار موقع المنار

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