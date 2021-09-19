الطقس غدا الاثنين صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس اليوم الاحد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر وحار نسبيا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأربعاء حيث يتحول الى خريفي متقلب بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

– الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 35 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الدال من 15 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية:غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط محليا على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 75% .

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28 درجة .

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية