دمشق تعلن بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي

أعلنت وزارة النفط السورية اليوم السبت، أن خط الغاز العربي تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة أمس عند الساعة 23 ليلاً ما أدى إلى توقف امداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الورشات الفنية في الشركة السورية للغاز باشرت بالكشف على الموقع والبدء بعمليات الإصلاح مباشرة ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة. وشهدت مدينة دمشق وعدد من المحافظات الأخرى، مساء الجمعة، انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، خارج أوقات التقنين المعتادة.

وجاء ذلك بعد خروج محطة توليد دير علي من الخدمة جراء اعتداء على خط الغاز المغذي لها، حسبما أوضح وزير الكهرباء، غسان الزامل.

وعادت الكهرباء بشكل تدريجي إلى دمشق وباقي المناطق، بعد أن تم الاستعاضة عن محطة دير علي، بمحطتي جندر والناصرية الغازية، لحين إصلاح أضرار الاعتداء، الذي استغرق ساعة من الزمن، وفقا لوزارة الكهرباء. وبينت وزارة الكهرباء، إنه بعد استكمال التحقيق تبين وجود اعتداء إرهابي بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين و دير علي إضافة إلى أبراج توتر 400 ك ف عدد2.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم، وأوضح أنه جرى “تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتي (تشرين الحرارية) و(دير علي) وبرجي كهرباء يتبعان لمحطة (دير علي)، وقال إن هذا الهجوم يأتي ضمن ما أسماها الحرب الاقتصادية.

المصدر: يونيوز