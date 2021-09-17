الشحنة النفطية العراقية الأولى افرغت حمولتها في دير عمار .. والكهرباء الى تحسن

افرغت الشحنة العراقية الأولى المحملة بحوالي ٣١ الف طن من الغاز أويل العراقي حمولتها في معمل دير عمار الحراري شمال لبنان حيث باستطاعتها تزويد الطاقة بحوالي ٤٥٠ ميغاوات مما يعني ان التغذية بالتيار الكهربائي ستتحسن تدريجياً.

الإجراءات العملية بدأت مع وصول وفد يمثل السفارة العراقية في لبنان على رأسهم احمد جمال المستشار الأول في السفارة الذي اشرف على تفريغ حمولة النفط من الباخرة العراقية داخل المعمل.

رئيس معمل دير عمار المهندس طوني يعقوب أثنى”على المبادرة العراقية الاستثنائية التي تأتي في ظل أزمة كهرباء حادة في لبنان”،معتبرا ان “الشحنة مطابقة للمواصفات المخبرية للمعمل حيث استكملت الإجراءات بتفريغ نصف الحمولة من الديزل اويل”.

وتابع”في حال وصلت الشحنة الثانية خلال اسبوعين ستزيد التغذية مع مطلع شهر تشرين الأول وفق الاتفاقية مع الأشقاء العراقيين”.

من جهته أكد المستشار العراقي على ان”الشحنة وصلت بجهود حثيثة حيث وصلت أولى الدفعات إلى لبنان لمنع الانهيار وطبعا الاتفاقية تمت بقرار من مجلس الوزراء العراقي حيث تم إرسال كميات كبيرة من الفيول العراقي وهي مساعدة وواجب وتلاحم”.

وأضاف”نحن لا نعمل بمشروع او محاور إنما نعمل لدعم لبنان حرصا منا على حياة المواطن اللبناني ونحن سنقف دائما إلى جانب لبنان لدعمه بكل الامكانات لتعزيز المشاريع”.

المصدر: موقع المنار