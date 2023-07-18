شمال لبنان| اعتصام لرابطة موظفي الادارة العامة والنقابات

نفذت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة والاتحاد العمالي في الشمال وعدد من النقابات والروابط والموظفين في القطاع العام اعتصاما أمام سراي طرابلس، رفع خلاله المشاركون لافتات تؤكد أن السلطة صمّت آذانها عن مطالب الموظفين في الادارة العامة.

وأكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أن “الإدارة العامة تبقى عصب الدولة وشريانها، والعصب لا يموت لذا فإن التحرك على الأرض ضروري وسراي طرابلس الحكومي له رمزيته الكافية والوافية”.

وشدّد على أن “الرابطة لن تقبل ببيع القطاع العام وخصخصته وهذا التحرّك ما هو إلا البداية لسلسلة تحرّكات كبيرة”.

من جهته رئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد اكد بان الاتحاد العمالي هو في صلب كل التحركات المطلبية والشعبية وهو الى جانب كل المطالبين بحقوقهم . وناشد السيد بالاسراع بانتخاب رئيس للجمهوريه قبل ان نقع بالانهيار الكبير .

المصدر: موقع المنار