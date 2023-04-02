النفط العراقية: حريصون على الإسراع باستئناف الصادرات النفطية عبر منفذ جيهان التركي

أكدت وزارة النفط العراقية حرص الحكومة والوزارة على “الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام”.

ولفتت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد الى أنها “رعت المرونة المطلوبة للمضى قدما نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولا، وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية”، وتابعت “تم بحث القضايا الفنية الأخرى العالقة بين المركز والإقليم، لإدراك الوزارة مدى أهمية الايرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها”.

وأوضحت الوزارة ان “كل ذلك خلال الاجتماعات الثنائية مع وفد الإقليم”، واملت “في ظل الأجواء الايجابية والاتفاقيات الثنائية، التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريبا”، وتابعت انه “في حال التوصل إلى اتفاق نهائي وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط سيتم الإعلان عن ذلك في حينه”.

المصدر: روسيا اليوم