النخالة في رسالة لاسرى فلسطين: لن نخذلكم ولن نتردد لحظة واحدة في حماية ودعم خيار المواجهة مع العدو

بارك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة خطوات الأسرى ومعركتهم مع العدو الإسرائيلي التي تهدف للحفاظ على هوية وشخصية حركتنا العظيمة رغم ما يرافق ذلك من تضحيات تصل إلى حد الشهادة.

وقال النخالة في رسالة وجهها لأسرى فلسطين “إننا لكم وبكل عزيمة وإصرار وإننا سنذهب معكم في هذا الطريق حتى نهاياته، ولن نتردد لحظة واحدة في حماية ودعم خيار المواجهة مع العدو امتدادًا لمواجهتكم له في أقبية السجون”.

واضاف ” لن نخذلكم على كل صعيد مهما بلغت تكلفة ذلك، وإن خياركم هو خيارنا، ونحن نتابع كل ما يجري معكم وحولكم باهتمام بالغ، ولن نتردد لحظة واحدة لأن نكون جزءًا من المعركة التي تخوضونها”.

المصدر: فلسطين اليوم