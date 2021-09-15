عبد الصمد ثمنت جهود المديرين والموظفين في وزارة الإعلام وشكرت كل من ساعد على إنجاح المشاريع

ثمنت وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد نجد في بيان، “الجهود الاستثنائية التي بذلها مديرو وموظفو وزارة الإعلام لتأمين سير العمل بشكل منتظم في ظل الظروف الصحية والمالية الصعبة”. وشكرت “نقابات الإعلام والوسائل الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني”، وخصت بالشكر “الدول الشقيقة والصديقة التي تعاونت من خلال سفاراتها المعتمدة في بيروت، وجامعة الدول العربية، وجميع وزراء الإعلام العرب الذين أبدوا تعاونا استثنائيا، والأكاديميين والإعلاميين والحقوقيين الذين أبدوا اهتماماً استثنائياً وأظهروا حرصاً كبيراً على نجاح الوزارة في كل المشاريع التي كانت تعمل عليها”.

كذلك شكرت المنظمات الدولية “على الثقة الاستثنائية التي أولتنا إياها والتي تجسدت في شراكاتها مع وزارة الإعلام، بحيث تمكنا معا من إنجاز العديد من المشاريع المثمرة والمنتجة والمهمة والمفيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية