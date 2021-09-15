“واتس آب” يبدأ قريبا بحذف بعض محادثاتك القديمة تلقائيا!

يمكن أن يبدأ تطبيق “واتس آب” قريبا في حذف بعض محادثاتك القديمة من حسابك تلقائيا، وفقا للتقارير.

وأضيف إصدار جديد من “واتس آب بيتا” مؤخرا إلى متجر “غوغل بلاي”، ما يكشف أن تطبيق الدردشة المملوك لـ “فيسبوك” سيحذف قريبا عددا لا يحصى من الرسائل تلقائيا. وكما أبرز من قبل عملاء “واتس آب” في WABetaInfo، هذا بفضل ميزة حذف الدردشة التي طُوّرت حاليا لأولئك الذين يستخدمون “واتس آب” عبر أجهزة متعددة.

وفي الوقت الحالي، إذا كنت تستخدم “واتس آب” عبر مجموعة من الأجهزة، فستلاحظ أنه إذا حذفت رسالة من جهاز “آيفون” أو “أندرويد”، فستظل متاحة على سطح المكتب، وهذا لأنه لا يتم حاليا حذف الدردشات إلا من الجهاز الذي تستخدمه وقت حذف الرسالة.

ومع ذلك، سيتغير هذا في المستقبل حيث يختبر “واتس آب” ميزة ستعمل على مزامنة حذف الدردشة عبر جميع الأجهزة. لذلك ستُحذف أي رسائل قمت بحذفها من “واتس آب” في نظام التشغيل iOS أو “أندرويد” قريبا من تطبيق WhatsApp Web.

وأضاف WABetaInfo في منشور عبر الإنترنت: “ستعمل هذه الميزة إذا كنت تستخدم أحدث إصدارات “واتس آب”. لذلك، عندما تُطرح الميزة لمختبري الإصدارات التجريبية، وأنت تستخدم آخر تحديث، ستُحذف الدردشات المحذوفة من جهاز ما، تلقائيا من WhatsApp Web/Desktop أيضا (والعكس صحيح)”.

وبينما اكتُشفت هذه الميزة المستقبلية في أحدث ملفات “واتس آب” التجريبية، إلا أنها غير متاحة حاليا للمختبرين لتجربتها.

المصدر: اكسبريس