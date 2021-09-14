اشتباك مسلح بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2021 - 23:30
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تواصل التحضيرات في البقاع لاستقبال طليعة المشتقات النفطية التي أعلن السيد نصرالله عن نقلها الى لبنان عن طريق البر
يوسف خليل تسلم وزارة المالية: النجاح لا يتحقق بالكلام المعسول والزجل السياسي والتغيير نحو الأفضل يتطلب إصلاحات هيكلية
موريس سليم يتسلم وزارة الدفاع: سنسعى بكل إمكانياتنا اللوجستية والمادية ليبقى الجيش حصن الوطن ودرعه المنيع
عبد الله بو حبيب تسلم وزارة الخارجية: الظروف صعبة غير مستحيلة ومن أولويات الحكومة الاستقرار الداخلي والانطلاق إلى الخارج
بسام مولوي تسلم وزارة الداخلية: سنعمل على تثبيت الاستقرار والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها
وزارة الصحة العامة: تسجيل 8 وفيات و706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
المحقق العدلي بانفجار المرفأ يحيل على النيابة العامة التمييزية مذكرة إحضار في حق رئيس الحكومة السابق حسان دياب
رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: الأسرى في السجون الإسرائيلية يتحضرون لإضراب جماعي عن الطعام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في قصر الكرملين في موسكو
القمة الروسية السورية بحثت في عملية مكافحة الارهاب واستكمال تحرير الأراضي التي ما زالت تخضع لسيطرة التنظيمات الارهابية
القمة الروسية السورية: تم التباحث في الخطوات المتخذة على صعيد المسار السياسي ومجالات التعاون الاقتصادي
الكرملين: الرئيس بوتين سيلتزم بنظام الحجر الصحي على خلفية تعدد الاصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به
وزير الخارجية القطري: عزل أفغانستان ومقاطعتها ليس حلاً وندعو الجميع للتحاور مع الأفغان
قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل الى اتفاق بين جميع الأطراف في افغانستان
سانا: القوات الاميركية نفذت إنزالاً جوياً على أطراف مدينة الحسكة واختطفت على اثره مدنيين اثنين
الصومال: مقتل 9 أشخاص معظمهم من أفراد قوات الأمن في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في مقديشو
وكالة الطاقة الدولية: الطلب على النفط يتراجع منذ ثلاثة أشهر جراء انتشار كوفيد-19 في آسيا ويتوقع انتعاشه الشهر المقبل
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
سانا: القوات الاميركية نفذت إنزالاً جوياً على أطراف مدينة الحسكة واختطفت على اثره مدنيين اثنين
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس عون: المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية وإطلاق ورشة سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والنهوض
الرئيس عون: على الحكومة أن تعمل كفريق متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذي وأوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل
الرئيس عون: الخارج والداخل يعول على نجاحنا وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة بجانبنا
الرئيس عون: أتمنى أن يتضمن البيان الوزاري خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة والإصلاحات الواردة بالمبادرة الفرنسية
الرئيس ميقاتي للوزراء: لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال فالوقت ثمين ولا مجال لإضاعته ونجاحكم يعني نجاح جميع اللبنانيين
الرئيس ميقاتي: سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس وسنعمل من أجل كل لبنان من دون كيدية
المكتب السياسي لحركة أمل: ننظر بإيجابية لولادة الحكومة وإمكانية وقف التدهور ووضع خطة للإصلاح موضع التنفيذ
وزارة المالية تعلن أنّ لبنان سيستلم من صندوق النقد الدولي نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة في 16 الجاري
المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يبدأ استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي بصفة مدعى عليه
إعلام العدو يعلن عن إصابة مستوطنين 2 في عملية طعن في محطة القطارات المركزية في القدس المحتلة ويتحدث عن استشهاد المنفذ
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اشتباك مسلح بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين
منذ 51 mins
14 September، 2021
جنين
حاجز الجلمة
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