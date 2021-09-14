الكرملين: بوتين والأسد بحثا العلاقات الثنائية والوضع في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث الوضع في أفغانستان خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين “جرى تبادل مكثف لوجهات النظر، بشكل أساسي حول العلاقات الثنائية، حول الوضع في سوريا نفسها. بالطبع أفغانستان. كما تم تبادل وجهات النظر حول الخطط الاضافية لتنمية التعاون”.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول المنطق من مقابلة بوتين للأسد، على الرغم من أنه كان يتوقع إمتثاله للحجر الصحي، “لا يوجد شيء غير منطقي هنا. اولا استطيع ان اقول لكم انه لم يجتمع مع الاسد ليس في نهاية اليوم ولكن في بداية يوم العمل الجديد. حيث أنهى الأطباء من دراستهم، والإجراءات اللازمة، وبناءً على توصيات المختصين، تم اتخاذ القرار. لا يوجد شيء غير منطقي هنا. في ذلك الوقت، كان الأطباء لا يزالون يتباحثون”.

المصدر: سبوتنيك