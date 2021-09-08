إحسان عطايا: الأسرى خرجوا من معتقل جلبوع ليقاوموا المحتل مجددا ويوجهوا ضرباتهم إليه

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا أن “عملية انتزاع الأسرى الست من سجن جلبوع الإسرائيلي بطريقة إبداعية هي عملية بطولية وإنجاز مهم وضربة كبيرة للمنظومة الأمنية الصهيونية”.

وأوضح عطايا الاربعاء ان “عملية انتزاع الحرية زلزلت كيان العدو وأربكت قادته وأصابتهم بالذهول من هول الصدمة التي وجهت إليهم من حيث لا يحتسبون”، وأشار إلى أن “هؤلاء الأسرى البواسل حفروا نفق حريتهم بمعول إرادتهم الصلبة وعزيمتهم التي لا تلين”، ولفت الى ان “الأسرى الستة خرجوا ليقاوموا المحتل مجددا ويوجهوا ضرباتهم إليه حيث أمكن”.

المصدر: فلسطين اليوم