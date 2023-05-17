الاحتلال الاسرائيلي يقرر عزل مسؤول في “مصلحة السجون” على خلفية عملية نفق الحرية

قالت وسائل إعلام “إسرائيلية”، اليوم الاربعاء إن “إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قررت عزل قائد المنطقة الشمالية من منصبه على خلفية عملية انتزاع 6 أسرى حريتهم من سجن جلبوع”.

وبحسب القناة السابعة “الإسرائيلية”، فقد تقرر عزل قائد المنطقة الشمالية في مصلحة السجون “الإسرائيلية” من منصبه، في أعقاب عملية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

يذكر انه في السادس من اايلول/ سبتمبر، تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي فلسطين المحتلة عبر نفق من البقاء أحرار على مدار أيام، قبل أن تنفذ قوات الاحتلال حملات تفتيش وبحث كبيرة، انتهت باعتقالهم في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم ” الأسير محمود عبد الله عارضة، والأسير محمد قاسم عارضه، والأسير يعقوب محمود قادري، والأسير أيهم نايف كممجي، والأسير زكريا زبيدي، والأسير مناضل يعقوب انفيعات”.

المصدر: فلسطين اليوم