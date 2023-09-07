شركاء النصر، شاركونا رأيكم

نوهت حركة “التوحيد الإسلامي”، في بيان، بـ”إنجازات المقاومين الأبطال مع حلول ذكرى نفق الحرية وانتصار السجين على جلاديه”، واعتبرت أننا “بحاجة إلى قراءة متأنية لمثل هذه الموقعة التي تسلط الضوء على معاناة آلاف الأسرى من شعبنا في سجون العدو الصهيوني، دون أن يحرك ما يسمى بالعالم المتحضر ساكنا”.

وتابعت:”إبداعات للمقاومة ورجالاتها، لأبطال حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسرى في الزنازين، الصابرين المرابطين وبطولات لم يعرف التاريخ مثيلا لها إلا في أساطير الأفلام الهوليودية وحكايا التراث الخيالية، سطرها موضوعيا من ينتظرون من شعوبهم، ومن الأحرار في هذا العالم غضبة لفك أسرهم وتحريرهم من القيود”.

واكدت اننا”كلنا ثقة أن محور المقاومة يضع في سلم أهدافه ما يحقق هذه الغاية، وما يصبو إليه أطفال وأخوات وزوجات وأمهات قابعين خلف القضبان، من لقاء أحبة في القريب العاجل “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام