البرلمان الليبي: الحكومة تأخرت بشكل غير مبرر عن الموعد المقرر لجلسة استجوابها عدة ساعات

قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب الليبي، إن “تعليق جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء حتى الأربعاء، سببه تأخر الحكومة عن موعد جلسة الاستجواب لأكثر من أربع ساعات”.

وأضاف بليحق في تصريح أنه “رغم علم علم الحكومة بأن بنود الاستجواب كثيرة وتحتاج لوقت طويل للرد عليها خلال الجلسة، فإنها حضرت إلى المجلس في وقت متأخر، في حين كان من المفترض أن تحرص الحكومة على الحضور باكرا في موعد الجلسة للاستفادة من أكبر وقت ممكن للرد على بنود الاستجواب”.

وتابع أن “أعضاء مجلس النواب انتظروا وصول الحكومة من الساعة 11 صباحا وهو موعد الجلسة إلى ما بعد الساعة الثالثة مساء، وهو أمر غير مبرر وغير مقبول، حيث أن هذا التأخير مسؤولية الحكومة”.

وأشار إلى أن “غدا الأربعاء موعد جلسة الاستجواب للحكومة ومن المفترض أن تحضر في الوقت المحدد للجلسة الساعة 11 صباحا”.

المصدر: وكالات