أردوغان يعلن رفض أنقرة تكليف البرلمان الليبي رئيساً جديداً للحكومة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، رفض أنقرة تكليف البرلمان الليبي لرئيس جديد للحكومة بدلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أن ذلك “أمر مؤسف”. وقال إردوغان، في تصريحات صحفية لدى عودته من الإمارات “لدينا علاقات جيدة مع جميع الأطراف في ليبيا”.

وتابع إردوغان “لا نستطيع الابتعاد عن الملف الليبي ونؤيد إجراء انتخابات تحقق للشعب الليبي مستقبل آمن”، حسب قوله.

وقبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني السابقة في الغرب في مواجهة الجيش الوطني الليبي، المدعوم من البرلمان برئاسة عقيلة صالح، في الشرق، ووقعت أنقرة مع حكومة الوفاق اتفاقا أمنيا وبحريا سمح بتواجد قوات تركية في ليبيا، ما تعتبره أنقرة “أمرا ضروريا لتدريب القوات الليبية”، حسب زعمها.

المصدر: سببوتنيك