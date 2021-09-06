قالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان غادة شريم “باشرنا الاتصال بالجهات المعنية لاعادة تفعيل محطة توليد الطاقة من نبع البردوني وزيادة انتاجها”.

وأضافت شريم الاثنين “من خلال العمل في التنمية الريفية تبين لوزارة المهجرين ان محطة توليد الطاقة من نبع البردوني التي تغذي وادي العرائش في زحلة بالكهرباء 24/24 معظم ايام السنة متوقفة عن العمل من حوالي 5 سنوات”، وتابعت لذا باشرنا الاتصال بالجهات المعنية وخصوصا المانحة لتأمين ما يلزم لاعادة تفعيلها وزيادة انتاجها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام