شريم: باشرنا الاتصال بالجهات المعنية لاعادة تفعيل محطة توليد الطاقة من نبع البردوني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2021 - 19:16

شريم: باشرنا الاتصال بالجهات المعنية لاعادة تفعيل محطة توليد الطاقة من نبع البردوني

منذ 38 mins 6 September، 2021
الوزيرة شريم
لبنان

قالت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال في لبنان غادة شريم “باشرنا الاتصال بالجهات المعنية لاعادة تفعيل محطة توليد الطاقة من نبع البردوني وزيادة انتاجها”.

وأضافت شريم الاثنين “من خلال العمل في التنمية الريفية تبين لوزارة المهجرين ان محطة توليد الطاقة من نبع البردوني التي تغذي وادي العرائش في زحلة بالكهرباء 24/24 معظم ايام السنة متوقفة عن العمل من حوالي 5 سنوات”، وتابعت لذا باشرنا الاتصال بالجهات المعنية وخصوصا المانحة لتأمين ما يلزم لاعادة تفعيلها وزيادة انتاجها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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