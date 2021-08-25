شريم: الجشع هو عنوان المرحلة ولو على حساب صحة ومستقبل وجنى عمر الناس

اعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم ان “المنظومة نفسها التي أفلست البلد على مدى 30 سنة والتي شاركت في منع خطة التعافي التي قدمتها الحكومة تحمي نفسها بنفسها”.

وقال شريم الاربعاء “ما زلنا في المربع الاول، المنظومة نفسها التي أفلست البلد على مدى 30 سنة والتي شاركت في منع خطة التعافي التي قدمتها الحكومة تحمي نفسها بنفسها، تشغل، تغطي، تحمي المحتكرين والفاسدين باساليب ملتوية”.

وأضافت شريم “الجشع هو عنوان المرحلة، جشع مادي وسياسي، ولو على حساب اعصاب وصحة ومستقبل وجنى عمر الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام